Российские атаки на Сумщину: более 250 взрывов за сутки, четверо раненых

В течение прошлого дня россияне совершили 69 обстрелов Сумской области, в двух общинах ранили четырех человек.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 256 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская громады".

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Детали: По Краснопольской громаде враг бил из минометов, артиллерии, осуществил пуск неуправляемых авиационных ракет (НАР) с вертолетов, обстрелы FPV-дронами – 147 взрывов.

На Великописаревскую общину сбрасывал взрывные устройства с БпЛА, осуществил пуск НАР с вертолета, минометные обстрелы, авиаудар КАБ, артобстрелы. Всего – 55 взрывов.

По Глуховской громаде были обстрелы FPV-дронами, 6 взрывов.

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В Середино-Будской громаде зафиксировали обстрелы FPV-дронами, в результате чего получили ранения 2 жителя громады. Также был обстрел из минометов.

По Хотинской общине россияне нанесли авиаудары КАБ, 4 взрыва.

По Новослободской общине осуществили обстрел FPV-дроном, 1 взрыв.

На Белопольскую громаду противник сбросил взрывные устройства с БпЛА, совершил авиаудар КАБ. Всего – 4 взрыва.

На территорию Шалигинской громады сбросил 9 мин, также были авиаудар КАБ и обстрелы FPV-дронами.

По Миропольской общине россияне также нанесли удар КАБ, 3 взрыва.

В Есманьской громаде зафиксировали обстрел FPV-дроном, авиаудары КАБ, сброс взрывных устройств с БпЛА, в результате чего ранены 2 гражданских лица.

Дружбовскую громаду враг атаковал FPV-дроном, 1 взрыв.