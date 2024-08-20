На підступах до Києва працювала ППО

Вранці під час оголошеної тривоги в Київській області працювала ППО.

Джерело: Сергій Попко, начальник КМВА, Повітряні сили

Пряма мова: "Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"

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Деталі: Попко також повідомив, що повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування ракетного озброєння.

Крім того, повітряна тривога через ракетну небезпеку була оголошена в Чернігівській, Полтавській, Житомирській областях.

Оновлено: О 6:14 у Києві та областях оголосили відбій повітряної тривоги.