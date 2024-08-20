Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На підступах до Києва працювала ППО

Ольга Глущенко Вівторок, 20 серпня 2024, 06:06
На підступах до Києва працювала ППО
ілюстративне фото Getty images

Вранці під час оголошеної тривоги в Київській області працювала ППО.

Джерело: Сергій Попко, начальник КМВА, Повітряні сили

Пряма мова: "Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"

Реклама:

Деталі: Попко також повідомив, що повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування ракетного озброєння.

Крім того, повітряна тривога через ракетну небезпеку була оголошена в Чернігівській, Полтавській, Житомирській областях.

Оновлено: О 6:14 у Києві та областях оголосили відбій повітряної тривоги.

Київська областьППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон прокоментував затримання Дурова: Це жодним чином не політичне рішення

Київська ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень після атаки РФ – голова ОВА

На Волині під час конфлікту командир взводу застрелив поліцейського – ЗМІ

Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження – ЗМІ

Кулеба після ракетного удару РФ попросив у союзників дві речі

На одному з найбільших НПЗ в Росії пролунав вибух і почалася пожежа

Усі новини...
Київська область
ОВА: У Київській області ППО працювала по безпілотниках
Через ранкову атаку РФ на Київщині пошкоджено 50 приватних будинків – ОВА
Атака на Київщину: уламки збитих цілей зруйнували та пошкодили будинки
Останні новини
19:15
У Польщі оголосили в розшук експосадовця через корупцію на закупівлі генераторів для України
18:51
Перші дані почали вносити до єдиного держреєстру адрес
18:49
Наймасованіша атака РФ: Сили оборони знищили понад 200 ракет і дронів ворога з 236 запущених
18:46
Вчені заявили, що створили матеріал, який може "охолоджувати" тіло
18:45
Зеленський провів Ставку: основні питання – відновлення енергетики після атаки РФ, ефективність ППО, фронт
18:44
Французька поліція розкрила деталі звинувачень проти засновника Telegram
18:27
Внаслідок ворожих атак на Херсонщині постраждали 7 людей
18:20
Через атаку РФ: МОН продовжило термін подачі документів на магістратуру
18:12
У Києві з’явились дашборди з даними про інтернет-провайдерів, що працюють під час відключень
18:12
Формула-1Ландо Норріс: Зарано думати про чемпіонство
Усі новини...
Реклама:
Реклама: