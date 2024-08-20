На підступах до Києва працювала ППО
Вівторок, 20 серпня 2024, 06:06
Вранці під час оголошеної тривоги в Київській області працювала ППО.
Джерело: Сергій Попко, начальник КМВА, Повітряні сили
Пряма мова: "Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"
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Деталі: Попко також повідомив, що повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування ракетного озброєння.
Крім того, повітряна тривога через ракетну небезпеку була оголошена в Чернігівській, Полтавській, Житомирській областях.
Оновлено: О 6:14 у Києві та областях оголосили відбій повітряної тривоги.