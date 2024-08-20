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На подступах к Киеву работала ПВО

Ольга ГлущенкоВторник, 20 августа 2024, 06:06
На подступах к Киеву работала ПВО
иллюстративное фото Getty images

Утром во время объявленной тревоги в Киевской области работала ПВО.

Источник: Сергей Попко, начальник КМВА, Воздушные силы

Прямая речь: "Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!"

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Детали: Попко также сообщил, что воздушная тревога связана с угрозой применения ракетного вооружения.

Кроме того, воздушная тревога из-за ракетной опасности была объявлена в Черниговской, Полтавской, Житомирской областях.

Обновлено: В 6:14 в Киеве и областях объявили отбой воздушной тревоги.

Киевская областьПВО
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