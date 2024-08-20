Росіяни атакували Київ дронами і ракетами, але ППО все збила – ОВА

Уночі та вранці 20 серпня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками і ракетами, ворожі повітряні цілі вдалося знищити, минулося без жертв і руйнувань.

Джерело: КМВА у Telegram

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Ворог знову б’є по Києву. Знову і знову. Ракетно-дроновий терор не припиняється! Вночі окупанти атакували столицю ударними БпЛА (дрони були знищені ППО). А сьогодні зранку повітряну тривогу оголосили через загрозу застосування крилатих ракет".

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Деталі: За його словами, окупанти атакував столицю України з північного напрямку ймовірно крилатими ракетами на кшталт Іскандер-К.

"Це була вже п’ята ракетна атака по Києву цього місяця! Силами і засобами протиповітряної оборони ракети були знищені ще на підступах до міста. За інформацію на цю хвилину, в Києві без руйнувань та потерпілих. Дані оперативного зведення постійно оновлюються", – наголосив Попко.

Він зазначив, що з початку серпня у столиці вже 41 раз оголошували повітряну тривогу через загрозу російських ударів.

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