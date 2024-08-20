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Россияне атаковали Киев дронами и ракетами, но ПВО все сбила – ОВА

Ирина БалачукВторник, 20 августа 2024, 07:13
Россияне атаковали Киев дронами и ракетами, но ПВО все сбила – ОВА
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью и утром 20 августа российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками и ракетами, все вражеские воздушные цели удалось уничтожить, обошлось без жертв и разрушений.

Источник: КМВА в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попка: "Враг снова бьет по Киеву. Снова и снова, и снова. Ракетно-дронный террор не прекращается! Ночью оккупанты атаковали столицу ударными БпЛА (дроны были уничтожены ПВО). А сегодня утром воздушную тревогу объявили из-за угрозы применения крылатых ракет".

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Детали: По его словам, оккупанты атаковали столицу Украины с северного направления вероятно крылатыми ракетами Искандер-К.

"Это была уже пятая ракетная атака по Киеву в этом месяце! Силами и средствами противовоздушной обороны ракеты были уничтожены еще на подступах к городу. По информации на эту минуту, в Киеве без разрушений и пострадавших. Данные оперативной сводки постоянно обновляются", – подчеркнул Попко.

Он отметил, что с начала августа в столице уже 41 раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских ударов. 

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Киевракетный ударШахедПВО
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