ЗСУ знешкодили ще 1330 окупантів, знищили 5 танків та 52 артсистеми – Генштаб
Вівторок, 20 серпня 2024, 08:12
За минулу добу Сили оборони знешкодили 1330 російських загарбників, загальні втрати військ РФ на війні вже складають 601 800 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 601800 (+1330) осіб,
- танків ‒ 8518 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16521 (+26) од,
- артилерійських систем – 17156 (+52) од,
- РСЗВ – 1166 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 926 (+1) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13864 (+55),
- крилатих ракет ‒ 2438 (+1),
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23142 (+95) од,
- спеціальної техніки ‒ 2885 (+22).