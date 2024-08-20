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ЗСУ знешкодили ще 1330 окупантів, знищили 5 танків та 52 артсистеми – Генштаб

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 серпня 2024, 08:12
ЗСУ знешкодили ще 1330 окупантів, знищили 5 танків та 52 артсистеми – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знешкодили 1330 російських загарбників, загальні втрати військ РФ на війні вже складають 601 800 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 601800 (+1330) осіб,
  • танків ‒ 8518 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16521 (+26) од,
  • артилерійських систем –  17156 (+52) од,
  • РСЗВ – 1166 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 926 (+1) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13864 (+55),
  • крилатих ракет ‒ 2438 (+1),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23142 (+95) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2885 (+22).

Збройні силивтрати у війнівійнаРосія
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