ВСУ обезвредили еще 1330 оккупантов, уничтожили 5 танков и 52 артсистемы – Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1330 российских захватчиков, общие потери войск РФ на войне уже составляют 601 800 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.24 ориентировочно составили:

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