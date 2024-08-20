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ВСУ обезвредили еще 1330 оккупантов, уничтожили 5 танков и 52 артсистемы – Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 20 августа 2024, 08:12
ВСУ обезвредили еще 1330 оккупантов, уничтожили 5 танков и 52 артсистемы – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1330 российских захватчиков, общие потери войск РФ на войне уже составляют 601 800 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 601800 (+1330) человек,
  • танков - 8518 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 16521 (+26) ед,
  • артиллерийских систем - 17156 (+52) ед,
  • РСЗО - 1166 (+1) ед,
  • средств ПВО - 926 (+1) ед,
  • самолетов - 367 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13864 (+55),
  • крылатых ракет - 2438 (+1),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23142 (+95) ед,
  • специальной техники - 2885 (+22).

Вооруженные силыпотери в войневойнаРосcия
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