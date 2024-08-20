Байден підбив підсумки своєї кар’єри і серед успіхів згадав Україну

Президент США Джо Байден під час виступу на з’їзді Демократичної партії у Чикаго підбив підсумки на посаді президента і серед своїх успіхів згадав спротив України російській агресії.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на "Голос Америки"

Деталі: Байден наголосив на успіхах його адміністрації в зміцненні світових альянсів, а також у протистоянні Росії та Китаю.

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Пряма мова президента США: "Я провів майже 190 годин із моїми партнерами головами держав в Європі, щоб зміцнити НАТО. Ми це зробили, ми об'єднали Європу, чого не було роками, додавши Швецію та Фінляндію до НАТО".

Деталі: Він також наголосив, що ні він сам, ні віцепрезидентка Камала Гарріс, "ніколи не схилимось перед Путіним".

"Путін думав, що захопить Київ за три дні. Три роки потому Україна ще вільна", – підкреслив Байден.

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Серед своїх успіхів він також згадав нещодавній обмін ув'язненими з Росією, що дозволив повернути незаконно утримуваних там американців.

Президент США додав, що його адміністрація невтомно працює над досягненням припинення вогню у війні Ізраїлю та ХАМАС, і над доставками гуманітарної допомоги.

Він закликав американців голосувати за Гарріс і сказав, що не тримає зла на тих, хто переконав його зняти кандидатуру з президентських виборів.

"Америко, я віддав тобі найкраще. Я віддавав тобі найкращі 50 років. Сподіваюсь, ви знаєте, як я вдячний вам усім", – підсумував Байден.

Передісторія:

Як відомо, кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп посилено розкидається особистими нападками на адресу своєї суперниці Гарріс і переконує, що має таке право.

Про те, як змінюється кампанія Трампа і які помилки він робить, читайте у статті Ціна помилок Трампа. Як та чому колишній президент втрачає лідерство на виборах у США