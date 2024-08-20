Байден подвел итоги своей карьеры и среди успехов упомянул Украину

Президент США Джо Байден во время выступления на съезде Демократической партии в Чикаго подвел итоги на посту президента и среди своих успехов упомянул сопротивление Украины российской агрессии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: Байден отметил успехи его администрации в укреплении мировых альянсов, а также в противостоянии России и Китая.

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Прямая речь президента США: "Я провел почти 190 часов с моими партнерами главами государств в Европе, чтобы укрепить НАТО. Мы это сделали, мы объединили Европу, чего не было годами, добавив Швецию и Финляндию в НАТО".

Детали: Он также отметил, что ни он сам, ни вице-президент Камала Харрис, "никогда не склонимся перед Путиным".

"Путин думал, что захватит Киев за три дня. Три года спустя Украина еще свободна", – подчеркнул Байден.

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Среди своих успехов он также упомянул недавний обмен заключенными с Россией, который позволил вернуть незаконно удерживаемых там американцев.

Президент США добавил, что его администрация неустанно работает над достижением прекращения огня в войне Израиля и ХАМАС, и над доставками гуманитарной помощи.

Он призвал американцев голосовать за Харрис и сказал, что не держит зла на тех, кто убедил его снять кандидатуру с президентских выборов.

"Америка, я отдал тебе самое лучшее. Я отдавал тебе лучшие 50 лет. Надеюсь, вы знаете, как я благодарен вам всем", – подытожил Байден.

Предыстория:

Как известно, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп усиленно разбрасывается личными нападками в адрес своей соперницы Харрис и убеждает, что имеет такое право.

О том, как меняется кампания Трампа и какие ошибки он делает, читайте в статье Цена ошибок Трампа. Как и почему бывший президент теряет лидерство на выборах в США