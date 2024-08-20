Угорщина все ще не пояснила ЄС спрощення в'їзду для росіян і білорусів – ЗМІ

Угорщина досі ще не надала пояснень ЄС щодо свого рішення про спрощення вимог в'їзду для громадян Росії та Білорусі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv

Деталі: Повідомляється, що 19 серпня закінчився термін, встановлений Європейською комісією для надання Угорщиною відповіді на питання про пом'якшення умов в'їзду для громадян Росії та Білорусі.

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Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон на початку серпня надіслала листа своєму угорському колезі Шандору Пінтеру з проханням пояснити зміни, внесені до імміграційної схеми Угорщини.

У ньому Йоганссон попросила Будапешт відповісти на додаток із запитаннями "не пізніше 19 серпня".

Представник Єврокомісії підтвердив Euractiv, що станом на другу половину дня 19 серпня відповіді від угорської сторони ще не було.

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