Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Угорщина все ще не пояснила ЄС спрощення в'їзду для росіян і білорусів – ЗМІ

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваВівторок, 20 серпня 2024, 10:15
Угорщина все ще не пояснила ЄС спрощення в'їзду для росіян і білорусів – ЗМІ
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з Facebook

Угорщина досі ще не надала пояснень ЄС щодо свого рішення про спрощення вимог в'їзду для громадян Росії та Білорусі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv  

Деталі: Повідомляється, що 19 серпня закінчився термін, встановлений Європейською комісією для надання Угорщиною відповіді на питання про пом'якшення умов в'їзду для громадян Росії та Білорусі.

Реклама:

Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон на початку серпня надіслала листа своєму угорському колезі Шандору Пінтеру з проханням пояснити зміни, внесені до імміграційної схеми Угорщини.

У ньому Йоганссон попросила Будапешт відповісти на додаток із запитаннями "не пізніше 19 серпня".

Представник Єврокомісії підтвердив Euractiv, що станом на другу половину дня 19 серпня відповіді від угорської сторони ще не було.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Минулого тижня країни Балтії та Північної Європи звернулися до Єврокомісії з листом, в якому висловили занепокоєння рішенням Угорщини про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.
  • Найбільша група Європарламенту, Європейська народна партія, перед цим поскаржилася, що послаблення правил може створити "серйозні лазівки для шпигунської діяльності".
  • Водночас глава угорського МЗС Петер Сійярто переконаний, що рішення Будапешта щодо спрощеного в'їзду для росіян та білорусів, не становить ризику для Шенгенської зони.

ЄСРосіяБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон прокоментував затримання Дурова: Це жодним чином не політичне рішення

Київська ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень після атаки РФ – голова ОВА

На Волині під час конфлікту командир взводу застрелив поліцейського – ЗМІ

Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження – ЗМІ

Кулеба після ракетного удару РФ попросив у союзників дві речі

На одному з найбільших НПЗ в Росії пролунав вибух і почалася пожежа

Усі новини...
ЄС
Санду пояснила молдованам, чому не можна ігнорувати референдум щодо ЄС
Президент Німеччини закликав Угорщину зберегти єдність ЄС щодо України
Сонячна енергетика як джерело електроенергії в ЄС обігнала вугілля
Останні новини
19:15
У Польщі оголосили в розшук експосадовця через корупцію на закупівлі генераторів для України
18:51
Перші дані почали вносити до єдиного держреєстру адрес
18:49
Наймасованіша атака РФ: Сили оборони знищили понад 200 ракет і дронів ворога з 236 запущених
18:46
Вчені заявили, що створили матеріал, який може "охолоджувати" тіло
18:45
Зеленський провів Ставку: основні питання – відновлення енергетики після атаки РФ, ефективність ППО, фронт
18:44
Французька поліція розкрила деталі звинувачень проти засновника Telegram
18:27
Внаслідок ворожих атак на Херсонщині постраждали 7 людей
18:20
Через атаку РФ: МОН продовжило термін подачі документів на магістратуру
18:12
У Києві з’явились дашборди з даними про інтернет-провайдерів, що працюють під час відключень
18:12
Формула-1Ландо Норріс: Зарано думати про чемпіонство
Усі новини...
Реклама:
Реклама: