Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Венгрия все еще не объяснила ЕС упрощение въезда для россиян и белорусов – СМИ

Ирина Балачук, Ирина КутелеваВторник, 20 августа 2024, 10:15
Венгрия все еще не объяснила ЕС упрощение въезда для россиян и белорусов – СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из Facebook

Венгрия до сих пор еще не предоставила объяснений ЕС относительно своего решения об упрощении требований въезда для граждан России и Беларуси.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv 

Детали: Сообщается, что 19 августа истек срок, установленный Европейской комиссией для предоставления Венгрией ответа на вопрос о смягчении условий въезда для граждан России и Беларуси.

Реклама:

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в начале августа направила письмо своему венгерскому коллеге Шандору Пинтеру с просьбой объяснить изменения, внесенные в иммиграционную схему Венгрии.

В нем Йоханссон попросила Будапешт ответить на приложение с вопросами "не позднее 19 августа".

Представитель Еврокомиссии подтвердил Euractiv, что по состоянию на вторую половину дня 19 августа ответа от венгерской стороны еще не было.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • На прошлой неделе страны Балтии и Северной Европы обратились к Еврокомиссии с письмом, в котором выразили обеспокоенность решением Венгрии о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси.
  • Крупнейшая группа Европарламента, Европейская народная партия, перед этим пожаловалась, что ослабление правил может создать "серьезные лазейки для шпионской деятельности".
  • В то же время глава венгерского МИД Петер Сийярто убежден, что решение Будапешта относительно упрощенного въезда для россиян и белорусов, не представляет риска для Шенгенской зоны.

ЕСРосcияБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ

Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи

На одном из крупнейших НПЗ в России прогремел взрыв и начался пожар

Все новости...
ЕС
Санду объяснила молдаванам, почему нельзя игнорировать референдум по ЕС
Президент Германии призвал Венгрию сохранить единство ЕС в отношении Украины
Солнечная энергетика как источник электроэнергии в ЕС обогнала каменный уголь
Последние новости
19:49
Футбол"Левый берег" одолел "Черноморец" и одержал дебютную победу в УПЛ
19:42
Утренняя атака на Украину стоила России почти 1,3 миллиарда долларов
19:38
Правительство Нидерландов просят помочь со взысканием с украинцев платы за убежища
19:29
Лисовой рассказал, сколько нужно средств, чтобы повысить зарплаты учителям
19:26
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
19:15
В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины
18:51
Первые данные начали вносить в единый госреестр адресов
18:49
Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных
18:46
Ученые заявили, что создали материал, который может "охлаждать" тело
18:45
Зеленский провел Ставку: основные вопросы – восстановление энергетики после атаки РФ, эффективность ПВО, фронт
Все новости...
Реклама:
Реклама: