Венгрия все еще не объяснила ЕС упрощение въезда для россиян и белорусов – СМИ
Венгрия до сих пор еще не предоставила объяснений ЕС относительно своего решения об упрощении требований въезда для граждан России и Беларуси.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv
Детали: Сообщается, что 19 августа истек срок, установленный Европейской комиссией для предоставления Венгрией ответа на вопрос о смягчении условий въезда для граждан России и Беларуси.
Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в начале августа направила письмо своему венгерскому коллеге Шандору Пинтеру с просьбой объяснить изменения, внесенные в иммиграционную схему Венгрии.
В нем Йоханссон попросила Будапешт ответить на приложение с вопросами "не позднее 19 августа".
Представитель Еврокомиссии подтвердил Euractiv, что по состоянию на вторую половину дня 19 августа ответа от венгерской стороны еще не было.
Предыстория:
- На прошлой неделе страны Балтии и Северной Европы обратились к Еврокомиссии с письмом, в котором выразили обеспокоенность решением Венгрии о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси.
- Крупнейшая группа Европарламента, Европейская народная партия, перед этим пожаловалась, что ослабление правил может создать "серьезные лазейки для шпионской деятельности".
- В то же время глава венгерского МИД Петер Сийярто убежден, что решение Будапешта относительно упрощенного въезда для россиян и белорусов, не представляет риска для Шенгенской зоны.