Венгрия все еще не объяснила ЕС упрощение въезда для россиян и белорусов – СМИ

Венгрия до сих пор еще не предоставила объяснений ЕС относительно своего решения об упрощении требований въезда для граждан России и Беларуси.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Детали: Сообщается, что 19 августа истек срок, установленный Европейской комиссией для предоставления Венгрией ответа на вопрос о смягчении условий въезда для граждан России и Беларуси.

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Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в начале августа направила письмо своему венгерскому коллеге Шандору Пинтеру с просьбой объяснить изменения, внесенные в иммиграционную схему Венгрии.

В нем Йоханссон попросила Будапешт ответить на приложение с вопросами "не позднее 19 августа".

Представитель Еврокомиссии подтвердил Euractiv, что по состоянию на вторую половину дня 19 августа ответа от венгерской стороны еще не было.

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