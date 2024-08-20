Атака РФ: на Тернопільщині зафіксували перевищення вмісту хлору в повітрі до 10 разів

Через пожежу на промисловому об'єкті внаслідок атаки окупантів, на Тернопільщині виявили перевищення вмісту хлору в повітрі від 4 до 10 разів.

Джерело: головна державна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук під час брифінгу в ОВА, "Укрінформ"

Пряма мова: "При нормі 0,1 міліграм на метр кубічний є перевищення від 0,4 до 1,01. Від 4 до 10 разів у атмосферному повітрі.

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Радимо тернополянам обмежити тривале перебування на свіжому повітрі. Обмежити доступ атмосферного повітря у закриті приміщення. Якщо є можливість, застосовувати рекуператор.

Вікна і двері завішати вологими простирадлами, щоб хлор, який є у атмосферному повітрі, зв'язувався з водою і не потрапляв у приміщення. Також закликають обмежити перебування на водних об'єктах".

Деталі: Працівникам дошкільних закладів рекомендують, щоб діти перебували у приміщеннях закладів. Батькам радять за можливості забирати дітей з дитсадків і залишати вдома до особливих рекомендацій.

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Також в області скликають комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зранку Чайчук повідомила, що повітряні маси рухалися в напрямку Теребовлі та Козови.

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