Атака РФ: на Тернопольщине зафиксировали превышение содержания хлора в воздухе до 10 раз

Из-за пожара на промышленном объекте в результате атаки оккупантов, на Тернопольщине обнаружили превышение содержания хлора в воздухе от 4 до 10 раз.

Источник: главный государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук во время брифинга в ОВА, "Укринформ"

Прямая речь: "При норме 0,1 миллиграмм на метр кубический есть превышение от 0,4 до 1,01. От 4 до 10 раз в атмосферном воздухе.

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Советуем тернополянам ограничить длительное пребывание на свежем воздухе. Ограничить доступ атмосферного воздуха в закрытые помещения. Если есть возможность, применять рекуператор.

Окна и двери завесить влажными простынями, чтобы хлор, который есть в атмосферном воздухе, связывался с водой и не попадал в помещение. Также призывают ограничить пребывание на водных объектах".

Детали: Работникам дошкольных учреждений рекомендуют, чтобы дети находились в помещениях учреждений. Родителям советуют по возможности забирать детей из детсадов и оставлять дома до особых рекомендаций.

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Также в области созывают комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Утром Чайчук сообщила, что воздушные массы двигались в направлении Теребовли и Козовой.

Напомним: