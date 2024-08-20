Атака РФ: на Тернопольщине зафиксировали превышение содержания хлора в воздухе до 10 раз
Из-за пожара на промышленном объекте в результате атаки оккупантов, на Тернопольщине обнаружили превышение содержания хлора в воздухе от 4 до 10 раз.
Источник: главный государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук во время брифинга в ОВА, "Укринформ"
Прямая речь: "При норме 0,1 миллиграмм на метр кубический есть превышение от 0,4 до 1,01. От 4 до 10 раз в атмосферном воздухе.
Советуем тернополянам ограничить длительное пребывание на свежем воздухе. Ограничить доступ атмосферного воздуха в закрытые помещения. Если есть возможность, применять рекуператор.
Окна и двери завесить влажными простынями, чтобы хлор, который есть в атмосферном воздухе, связывался с водой и не попадал в помещение. Также призывают ограничить пребывание на водных объектах".
Детали: Работникам дошкольных учреждений рекомендуют, чтобы дети находились в помещениях учреждений. Родителям советуют по возможности забирать детей из детсадов и оставлять дома до особых рекомендаций.
Также в области созывают комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Утром Чайчук сообщила, что воздушные массы двигались в направлении Теребовли и Козовой.
Напомним:
- Во время ночной атаки российские оккупанты попали в промышленный объект в Тернопольской области, где начался пожар. Оккупанты попали в одну из емкостей, где хранились горюче-смазочные материалы.