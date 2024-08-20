Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Атака РФ: на Тернопольщине зафиксировали превышение содержания хлора в воздухе до 10 раз

Алена МазуренкоВторник, 20 августа 2024, 14:27
Атака РФ: на Тернопольщине зафиксировали превышение содержания хлора в воздухе до 10 раз
фото: ГСЧС

Из-за пожара на промышленном объекте в результате атаки оккупантов, на Тернопольщине обнаружили превышение содержания хлора в воздухе от 4 до 10 раз.

Источник: главный государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук во время брифинга в ОВА, "Укринформ"

Прямая речь: "При норме 0,1 миллиграмм на метр кубический есть превышение от 0,4 до 1,01. От 4 до 10 раз в атмосферном воздухе.

Реклама:

Советуем тернополянам ограничить длительное пребывание на свежем воздухе. Ограничить доступ атмосферного воздуха в закрытые помещения. Если есть возможность, применять рекуператор.

Окна и двери завесить влажными простынями, чтобы хлор, который есть в атмосферном воздухе, связывался с водой и не попадал в помещение. Также призывают ограничить пребывание на водных объектах".

Детали: Работникам дошкольных учреждений рекомендуют, чтобы дети находились в помещениях учреждений. Родителям советуют по возможности забирать детей из детсадов и оставлять дома до особых рекомендаций.

ВИДЕО ДНЯ

Также в области созывают комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Утром Чайчук сообщила, что воздушные массы двигались в направлении Теребовли и Козовой.

Напомним:

Тернопольская областьпожарвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ

Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи

На одном из крупнейших НПЗ в России прогремел взрыв и начался пожар

Все новости...
Тернопольская область
Кабмин согласовал нового главу Тернопольской ОВА
На Тернопольщине мужчина в военной форме стрелял в людей: двое погибших, еще трое раненых
Из Почаевской лавры исчезла значительная часть икон - комиссия
Последние новости
19:49
Футбол"Левый берег" одолел "Черноморец" и одержал дебютную победу в УПЛ
19:42
Утренняя атака на Украину стоила России почти 1,3 миллиарда долларов
19:38
Правительство Нидерландов просят помочь со взысканием с украинцев платы за убежища
19:29
Лисовой рассказал, сколько нужно средств, чтобы повысить зарплаты учителям
19:26
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
19:15
В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины
18:51
Первые данные начали вносить в единый госреестр адресов
18:49
Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных
18:46
Ученые заявили, что создали материал, который может "охлаждать" тело
18:45
Зеленский провел Ставку: основные вопросы – восстановление энергетики после атаки РФ, эффективность ПВО, фронт
Все новости...
Реклама:
Реклама: