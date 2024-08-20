Рада зняла кримінальну відповідальність за перше СЗЧ чи дезертирство

Верховна Рада вцілому підтримала проєкт закону, яким пропонується не карати за перше самовільне залишення військової частини чи дезертирство, якщо військовий сам повернувся і командир дозволить продовжити службу.

Джерело: нардепи "Євросолідарності" Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко, сайт парламенту

Дослівно Гончаренко: "Рада підтримала послаблення відповідальності за СЗЧ (№11322). За – 270.

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Якщо підозрюваний у самовільному залишенні частини висловив бажання продовжити службу, його можуть звільнити від кримінальної відповідальності.

При чому можна повернутись не тільки до своєї частини, але й до іншої. Звичайно, це за згодою командира і тільки один раз".

Деталі: Проєкт закону пропонує внести зміни до ККУ в частині, що стосується покарань за самовільне залишення частини і дезертирство.

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Під час воєнного стану військових, які вперше вчинять такі порушення, можуть звільнити від відповідальності, якщо вони добровільно захочуть повернутися на місце служби.

Якщо військового будуть звільняти від покарання за дезертирство, прокурор повинен буде отримати "письмову згоду командира (начальника) військової частини (установи) про можливість продовження проходження військової служби таким підозрюваним".

За словами Геращенко, підозрювані у СЗЧ або дезертирстві можуть просити змінити їм запобіжний захід на проходження служби під час мобілізації. Особам, що скоїли тяжкі злочини (вбивства, грабіж, розбій), така альтернатива неможлива.

У пояснювальній записці нардепи вказують, що лише упродовж січня-квітня 2024 року було зареєстровано 10 584 проваджень за статтею 407 ККУ (самовільне залишення військової частини або місця служби), та 7 306 проваджень за статтею 408 ККУ (дезертирство).

Загалом правоохоронці розслідують майже 19 тис. кримінальних проваджень за скоєння військових кримінальних правопорушень.