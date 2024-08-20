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Рада сняла уголовную ответственность за первое СВЧ или дезертирство

Алена МазуренкоВторник, 20 августа 2024, 16:18
Рада сняла уголовную ответственность за первое СВЧ или дезертирство
иллюстративное фото Генштаб

Верховная Рада в целом поддержала проект закона, которым предлагается не наказывать за первое самовольное оставление воинской части или дезертирство, если военный сам вернулся и командир позволит продолжить службу.

Источник: нардепы "Евросолидарности" Алексей Гончаренко и Ирина Геращенко, сайт парламента

Дословно Гончаренко: "Рада поддержала ослабление ответственности за СЗЧ (№11322). За - 270.

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Если подозреваемый в самовольном оставлении части выразил желание продолжить службу, его могут освободить от уголовной ответственности.

Причем можно вернуться не только в свою часть, но и в другую. Конечно, это с согласия командира и только один раз".

Детали: Проект закона предлагает внести изменения в УКУ в части, касающейся наказаний за самовольное оставление части и дезертирство.

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Во время военного положения военных, которые впервые совершат такие нарушения, могут освободить от ответственности, если они добровольно захотят вернуться на место службы.

Если военного будут освобождать от наказания за дезертирство, прокурор должен будет получить "письменное согласие командира (начальника) воинской части (учреждения) о возможности продолжения прохождения военной службы таким подозреваемым".

Верховная Радазаконодательствовойна
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