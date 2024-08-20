Оккупанты начали строительство вдоль Крымского моста: напоминает параллельный мост

Во временно оккупированном Крыму возле Керченского моста оккупанты строят параллельное сооружение, похожее на второй мост.

Источник: "Милитарный", телеграм-группа "Крымский ветер"

Детали: Еще в начале августа появились фотографии, на которых строители забивали сваи для этой конструкции. Также на спутниковых снимках хорошо видно боновые заграждения с обеих сторон мостового сооружения.

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Предположительно, новое сооружение предназначено для повышения защиты моста от потенциальных украинских атак.

Возведение нового сооружения возле Керченского моста. Август 2024 года. Фото: "Крымский ветер"

Крымский мост имеет стратегическое значение и является символом навязывания Россией своей воли оккупированному Крыму. Также он имеет тактическую ценность, через него проходит часть логистики.

В мае российские оккупанты добавляли заграждения вокруг Керченского моста для защиты от морских беспилотников Украины. Для защиты устанавливали секции заграждений с барж. Вероятно, по мнению оккупантов, это может защитить сооружение от украинских морских дронов, которые имеют мощную боевую часть для подрыва конструкций.

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Еще раньше оккупанты устанавливали защитные плавучие заграждения вокруг Керченского моста. Первые заграждения состояли из специальных противодиверсионных боновых заграждений. Такие конструкции предназначены для защиты от надводных и подводных дронов.

Однако такие заграждения из бочек с тросами срывает штормом. Недавно к набережной Керчи прибило связанные пластиковые бочки от этого заграждения.