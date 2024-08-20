Наступальна оборона на Курщині: ЗСУ контролюють 1260 км² та 93 населені пункти РФ
Станом на 20 серпня Збройні сили України контролюють більше 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області РФ.
Джерело: включення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського відеозв'язком на Конгресі місцевих і регіональних влад в ефірі національного телемарафону
Пряма мова: "З метою створення зони безпеки та припинення обстрілів з території Російської Федерації цивільних об'єктів у Сумській області, а також для випередження противника, угруповання Сил оборони ведуть наступальну оборону на Курському напрямку.
За період ведення наступу на території Курської області ЗСУ просунулись на глибину оборони противника від 28 до 35 км, оволоділи 1263 кв. км території і взяли під контроль 93 населені пункти".
Деталі: За словами головкома, противник веде маневрену оборону, намагається не допустити подальшого просування підрозділів Сил оборони вглиб території Росії, нарощує угруповання та здійснює переміщення військ з інших напрямків.
"Подальші дії наших військ на цьому напрямку будуть залежати від розвитку оперативної обстановки", – додав генерал-полковник.
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