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Наступальна оборона на Курщині: ЗСУ контролюють 1260 км² та 93 населені пункти РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 20 серпня 2024, 17:58
Наступальна оборона на Курщині: ЗСУ контролюють 1260 км² та 93 населені пункти РФ
Сирський. фото з Facebook головкома

Станом на 20 серпня Збройні сили України контролюють більше 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області РФ.

Джерело: включення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського відеозв'язком на Конгресі місцевих і регіональних влад в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "З метою створення зони безпеки та припинення обстрілів з території Російської Федерації цивільних об'єктів у Сумській області, а також для випередження противника, угруповання Сил оборони ведуть наступальну оборону на Курському напрямку.

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За період ведення наступу на території Курської області ЗСУ просунулись на глибину оборони противника від 28 до 35 км, оволоділи 1263 кв. км території і взяли під контроль 93 населені пункти".

Деталі: За словами головкома, противник веде маневрену оборону, намагається не допустити подальшого просування підрозділів Сил оборони вглиб території Росії, нарощує угруповання та здійснює переміщення військ з інших напрямків.

"Подальші дії наших військ на цьому напрямку будуть залежати від розвитку оперативної обстановки", – додав генерал-полковник.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: "Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі"

Курська область Сирський
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