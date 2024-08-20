Наступательная оборона на Курщине: ВСУ контролируют 1260 км² и 93 населенных пункта РФ
По состоянию на 20 августа Вооруженные силы Украины контролируют более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.
Источник: включение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по видеосвязи на Конгрессе местных и региональных властей в эфире национального телемарафона
Прямая речь: "С целью создания зоны безопасности и прекращения обстрелов с территории Российской Федерации гражданских объектов в Сумской области, а также для опережения противника, группировки Сил обороны ведут наступательную оборону на Курском направлении.
За период ведения наступления на территории Курской области ВСУ продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км, овладели 1263 кв. км территории и взяли под контроль 93 населенных пункта".
Детали: По словам главкома, противник ведет маневренную оборону, пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны вглубь территории России, наращивает группировку и осуществляет перемещение войск с других направлений.
"Дальнейшие действия наших войск на этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки", - добавил генерал-полковник.
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