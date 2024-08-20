Наступательная оборона на Курщине: ВСУ контролируют 1260 км² и 93 населенных пункта РФ

По состоянию на 20 августа Вооруженные силы Украины контролируют более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.

Источник: включение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по видеосвязи на Конгрессе местных и региональных властей в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "С целью создания зоны безопасности и прекращения обстрелов с территории Российской Федерации гражданских объектов в Сумской области, а также для опережения противника, группировки Сил обороны ведут наступательную оборону на Курском направлении.

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За период ведения наступления на территории Курской области ВСУ продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км, овладели 1263 кв. км территории и взяли под контроль 93 населенных пункта".

Детали: По словам главкома, противник ведет маневренную оборону, пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны вглубь территории России, наращивает группировку и осуществляет перемещение войск с других направлений.

"Дальнейшие действия наших войск на этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки", - добавил генерал-полковник.

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