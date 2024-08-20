Російські війська вдарили по дитячому кафе в Запорізькій області: одна дитина загинула, є поранені

Російська армія 20 серпня завдала удару по дитячому кафе в Малокатеринівці Запорізької області, одна дитина загинула, ще троє і 18-річна дівчина - поранені.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Троє поранених дітей, одна із них в тяжкому стані. Такими є наслідки російського удару по Малокатеринівці Запорізької області.

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Ворог влучив прямо у дитяче кафе".

Оновлено: У поліції Запорізької області уточнили, що внаслідок удару поранені четверо дітей: 11, 14, 15 та 17 років, а також дівчина 18-ти років. Боєприпас (тип якого встановлюється) влучив поруч з торговельним кіоском о 17:45.

Фото - поліція Запорізької області

Фото - поліція Запорізької області

Дослівно: "15-річного хлопця доставлено до обласної клінічної лікарні у непритомному стані, медики проводять реанімаційні заходи, стан інших постраждалих стабільний".

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Фото - поліція Запорізької області

Фото - поліція Запорізької області

Оновлено о 20:55: У Запорізькій обласній прокуратурі повідомили, що під час реанімаційних заходів 15-річний хлопець помер.