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Російські війська вдарили по дитячому кафе в Запорізькій області: одна дитина загинула, є поранені

Тетяна ОлійникВівторок, 20 серпня 2024, 20:02
Російські війська вдарили по дитячому кафе в Запорізькій області: одна дитина загинула, є поранені
Фото - поліція Запорізької області

Російська армія 20 серпня завдала удару по дитячому кафе в Малокатеринівці Запорізької області, одна дитина загинула, ще троє і 18-річна дівчина - поранені.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Троє поранених дітей, одна із них в тяжкому стані. Такими є наслідки російського удару по Малокатеринівці Запорізької області.

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Ворог влучив прямо у дитяче кафе".

Оновлено: У поліції Запорізької області уточнили, що внаслідок удару поранені четверо дітей: 11, 14, 15 та 17 років, а також дівчина 18-ти років. Боєприпас (тип якого встановлюється) влучив поруч з торговельним кіоском о 17:45.

 
Фото - поліція Запорізької області
 
Фото - поліція Запорізької області

Дослівно: "15-річного хлопця доставлено до обласної клінічної лікарні у непритомному стані, медики проводять реанімаційні заходи, стан інших постраждалих стабільний".

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Фото - поліція Запорізької області
 
Фото - поліція Запорізької області

Оновлено о 20:55: У Запорізькій обласній прокуратурі повідомили, що під час реанімаційних заходів 15-річний хлопець помер.

дітиЗапорізька областьвійна
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