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Российские войска ударили по детскому кафе в Запорожской области: один ребенок погиб, есть раненые

Татьяна ОлейникВторник, 20 августа 2024, 20:02
Российские войска ударили по детскому кафе в Запорожской области: один ребенок погиб, есть раненые
Фото - полиция Запорожской области

Российская армия 20 августа нанесла удар по детскому кафе в Малокатериновке Запорожской области, один ребенок погиб, еще трое и 18-летняя девушка - ранены.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Трое раненых детей, один из них в тяжелом состоянии. Таковы последствия российского удара по Малокатериновке Запорожской области.

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Враг попал прямо в детское кафе".

Обновлено: В полиции Запорожской области уточнили, что в результате удара ранены четверо детей: 11, 14, 15 и 17 лет, а также девушка 18-ти лет. Боеприпас (тип которого устанавливается) попал рядом с торговым киоском в 17:45.

 
Фото - полиция Запорожской области
 
Фото - полиция Запорожской области

Дословно: "15-летний парень доставлен в областную клиническую больницу в бессознательном состоянии, медики проводят реанимационные мероприятия, состояние других пострадавших стабильное".

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Фото - полиция Запорожской области
 
Фото - полиция Запорожской области

Обновлено в 20:55: В Запорожской областной прокуратуре сообщили, что во время реанимационных мероприятий 15-летний парень умер.

детиЗапорожская областьвойна
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