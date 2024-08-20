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У вівторок російські окупанти вбили одну мирну жительку Донеччини і поранили ще чотирьох

Валентина РоманенкоВівторок, 20 серпня 2024, 18:26
У вівторок російські окупанти вбили одну мирну жительку Донеччини і поранили ще чотирьох
скриншот мапи Deep State

Від початку доби 20 серпня росіяни кілька разів обтріляли Донеччину з різного озброєння: загинула одна мирна мешканка, ще 4 цивільні людини – постраждали.

Джерело: речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва в коментарі "Українській правді"

Деталі: Так уночі ЗС РФ обстріляли місто Покровськ. За попередніми даними, ворог використав ракету "С-300". Внаслідок цієї атаки отримала різану рану голови 61-річна місцева жителька. Їй надали медичну допомогу.

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Також близько 13:30 окупаційні війська РФ атакували селище Гродівка Покровського району. Внаслідок влучання засобів ураження на територію приватного сектору зазнали поранення двоє цивільних – жінка й чоловік.

Крім того, ворог вдарив по місту Костянтинівка зі ствольної артилерії. Снаряди армії держави-агресора поцілили по житловій забудові. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, дістала 41-річна містянка, котра перебувала у своїй оселі. Також мінно-вибухової травми зазнав 64-річний місцевий житель.

У населеному пункті пошкоджено багатоквартирні будинки, магазин й автомобіль.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "За вказаними фактами розпочато досудові розслідування за ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни".

Донецька областьвійна
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