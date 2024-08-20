Во вторник российские оккупанты убили одну мирную жительницу Донетчины и ранили еще четырех

С начала суток 20 августа россияне несколько раз обстреляли Донецкую область из различного вооружения: погибла одна мирная жительница, еще 4 гражданских пострадали.

Источник: спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии "Украинской правде"

Детали: Так ночью ВС РФ обстреляли город Покровск. По предварительным данным, враг использовал ракету "С-300". В результате этой атаки получила резаную рану головы 61-летняя местная жительница. Ей оказали медицинскую помощь.

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Также около 13:30 оккупационные войска РФ атаковали поселок Гродовка Покровского района. В результате попадания средств поражения на территорию частного сектора получили ранения двое гражданских - женщина и мужчина.

Кроме того, враг ударил по городу Константиновка из ствольной артиллерии. Снаряды армии государства-агрессора попали по жилой застройке. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получила 41-летняя горожанка, которая находилась в своем доме. Также минно-взрывную травму получил 64-летний местный житель.

В населенном пункте повреждены многоквартирные дома, магазин и автомобиль.

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Прямая речь: "По указанным фактам начато досудебные расследования по ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны".