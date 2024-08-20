Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во вторник российские оккупанты убили одну мирную жительницу Донетчины и ранили еще четырех

Валентина РоманенкоВторник, 20 августа 2024, 18:26
Во вторник российские оккупанты убили одну мирную жительницу Донетчины и ранили еще четырех
скриншот карты Deep State

С начала суток 20 августа россияне несколько раз обстреляли Донецкую область из различного вооружения: погибла одна мирная жительница, еще 4 гражданских пострадали.

Источник: спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии "Украинской правде"

Детали: Так ночью ВС РФ обстреляли город Покровск. По предварительным данным, враг использовал ракету "С-300". В результате этой атаки получила резаную рану головы 61-летняя местная жительница. Ей оказали медицинскую помощь.

Реклама:

Также около 13:30 оккупационные войска РФ атаковали поселок Гродовка Покровского района. В результате попадания средств поражения на территорию частного сектора получили ранения двое гражданских - женщина и мужчина.

Кроме того, враг ударил по городу Константиновка из ствольной артиллерии. Снаряды армии государства-агрессора попали по жилой застройке. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получила 41-летняя горожанка, которая находилась в своем доме. Также минно-взрывную травму получил 64-летний местный житель.

В населенном пункте повреждены многоквартирные дома, магазин и автомобиль.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "По указанным фактам начато досудебные расследования по ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны".

Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ

Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи

На одном из крупнейших НПЗ в России прогремел взрыв и начался пожар

Все новости...
Донецкая область
Олещук показал удар управляемыми авиабомбами по скоплению оккупантов в Донецкой области
Россияне убили 5 гражданских в Донецкой области за сутки – ОВА
Силы обороны еще держат позиции в Нью-Йорке – источники
Последние новости
19:49
Футбол"Левый берег" одолел "Черноморец" и одержал дебютную победу в УПЛ
19:48
В Минске заявили, что не получали "официальных обращений" Украины отвести войска от границы
19:42
Утренняя атака на Украину стоила России почти 1,3 миллиарда долларов
19:38
Правительство Нидерландов просят помочь со взысканием с украинцев платы за убежища
19:29
Лисовой рассказал, сколько нужно средств, чтобы повысить зарплаты учителям
19:26
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
19:15
В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины
18:51
Первые данные начали вносить в единый госреестр адресов
18:49
Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных
18:46
Ученые заявили, что создали материал, который может "охлаждать" тело
Все новости...
Реклама:
Реклама: