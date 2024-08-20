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Від російських ударів у Херсоні постраждали п'ятеро людей, серед них дитина

Тетяна ОлійникВівторок, 20 серпня 2024, 19:22
Від російських ударів у Херсоні постраждали п'ятеро людей, серед них дитина
Фото - Getty Images

Увечері вівторка у Херсоні від російських атак постраждали четверо чоловіків та 14-річний хлопець.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Під удар російського безпілотника у Херсоні потрапив 70-річний чоловік, який знаходився в автомобілі. У нього вибухова та черепно-мозкова травми, контузія й уламкове поранення обличчя.

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Також під російський обстріл потрапив 36-річний херсонець, у нього мінно-вибухова травма та контузія.

Дослівно: "Близько шостої години вечора окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного у Дніпровському районі Херсона.

Вибухову травму та уламкове поранення ноги дістав 53-річний чоловік. У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні для надання меддопомоги".

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Оновлено: Пізніше місцева влада повідомила, що через російський обстріл у Корабельному районі Херсона постраждав місцевий житель.

Він самостійно звернувся до лікарні по допомогу. В 30-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та контузію.

Оновлено о 20:25: Згодом стало відомо, що від чергового обстрілу Дніпровського району постраждав 14-річний хлопець. У нього поранення тулуба та ноги. Його шпиталізували до лікарні.

Херсонвійна
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