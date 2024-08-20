От российских ударов в Херсоне пострадали пятеро людей, среди них ребенок

Вечером вторника в Херсоне от российских атак пострадали четыре мужчины и 14-летний парень.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Под удар российского беспилотника в Херсоне попал 70-летний мужчина, который находился в автомобиле. У него взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия и осколочное ранение лица.

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Также под российский обстрел попал 36-летний херсонец, у него минно-взрывная травма и контузия.

Дословно: "Около шести часов вечера оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданского в Днепровском районе Херсона.

Взрывную травму и осколочное ранение ноги получил 53-летний мужчина. В состоянии средней тяжести его доставили в больницу для оказания медпомощи".

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Обновлено: Позже местные власти сообщили, что из-за российского обстрела в Корабельном районе Херсона пострадал местный житель.

Он самостоятельно обратился в больницу за помощью. У 30-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму и контузию.

Обновлено в 20:25: Впоследствии стало известно, что от очередного обстрела Днепровского района пострадал 14-летний парень. У него ранения туловища и ноги. Его госпитализировали в больницу.