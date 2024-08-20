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У Румунії знайшли нові фрагменти дрона біля українського кордону

Олег ПавлюкВівторок, 20 серпня 2024, 20:14
У Румунії знайшли нові фрагменти дрона біля українського кордону
фото: Getty Images

У Румунії, біля кордону з Україною, знову виявили фрагменти безпілотника.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії

Деталі: Фахівці румунського Міноборони, як зазначається, вирушили в район поблизу села Периправа в жудеці (повіті) Тулча, біля кордону з Україною, "який, як повідомлялося, є можливим районом падіння елементів безпілотника".

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"Слідча група зібрала докази з місця події для проведення експертизи, згідно з юридичними процедурами. Місце події розташоване в болотистій місцевості, за межами населених пунктів, без пошкодження елементів інфраструктури", – додали в повідомленні.

Там підтвердили, що продовжують повідомляти про ситуацію союзників і засуджують атаки Росії проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, "які є невиправданими і такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права".

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунська сторона кілька разів повідомляла, що виявляла на своїй території уламки дронів.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого місця Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на південь України з використанням "Шахедів".

У румунському Міноборони пізніше підтвердили, що уламки, які були ідентифіковані як частини безпілотника "Герань1/2" російського походження, були виявлені в одному з трьох місць, визначених як можливі райони падіння.

РумуніябезпілотникикордонУкраїна
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