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В Румынии нашли новые фрагменты дрона возле украинской границы

Олег ПавлюкВторник, 20 августа 2024, 20:14
В Румынии нашли новые фрагменты дрона возле украинской границы
фото: Getty Images

В Румынии, возле границы с Украиной, снова обнаружили фрагменты беспилотника.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии

Детали: Специалисты румынского Минобороны, как отмечается, отправились в район вблизи села Периправа в жудеце (уезде) Тулча, у границы с Украиной, "который, как сообщалось, является возможным районом падения элементов беспилотника".

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"Следственная группа собрала доказательства с места происшествия для проведения экспертизы, согласно юридическим процедурам. Место происшествия расположено в болотистой местности, за пределами населенных пунктов, без повреждения элементов инфраструктуры", – добавили в сообщении.

Там подтвердили, что продолжают сообщать о ситуации союзников и осуждают атаки России против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, "которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права".

С начала полномасштабного вторжения России в Украину румынская сторона несколько раз сообщала, что обнаруживала на своей территории обломки дронов.

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В прошлом месте Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины с использованием "Шахедов".

В румынском Минобороны позже подтвердили, что обломки, которые были идентифицированы как части беспилотника "Герань1/2" российского происхождения, были обнаружены в одном из трех мест, определенных как возможные районы падения.

РумыниябеспилотникиграницаУкраина
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