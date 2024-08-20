У США анонсували 24-й "Рамштайн"

24-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відоме як формат "Рамштайн", відбудеться 6 вересня на однойменній авіабазі американських Збройних сил у Німеччині.

Джерело: про це повідомили у Військово-повітряних силах США в Європі, пише "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода"

Деталі: Зазначається, що очільник Пентагону Ллойд Остін головуватиме на зустрічі Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн".

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Це перша зустріч у форматі "Рамштайн" із 13 червня. На ній обговорювали шляхи посилення протиповітряної оборони України.

Контактна група з питань оборони України об’єднує міністрів оборони та начальників оборонних відомств з понад 50 країн світу.

Вони координують кроки для забезпечення України засобами, необхідними для захисту її суверенної території.