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В США анонсировали 24-й "Рамштайн"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 20 августа 2024, 21:18
В США анонсировали 24-й Рамштайн
Ллойд Остин. фото - Getty Images

24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известное как формат "Рамштайн", состоится 6 сентября на одноименной авиабазе американских Вооруженных сил в Германии.

Источник: об этом сообщили в Военно-воздушных силах США в Европе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода"

Детали: Отмечается, что глава Пентагона Ллойд Остин будет председательствовать на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн".

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Это первая встреча в формате "Рамштайн" с 13 июня. На ней обсуждались пути усиления противовоздушной обороны Украины.

Контактная группа по вопросам обороны Украины объединяет министров обороны и начальников оборонных ведомств из более чем 50 стран мира.

Они координируют шаги для обеспечения Украины средствами, необходимыми для защиты ее суверенной территории.

СШАРамштайнвойна
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