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Клименко розповів, як працює українська комендатура на Курщині

Тетяна ОлійникВівторок, 20 серпня 2024, 21:51
Клименко розповів, як працює українська комендатура на Курщині
Ігор Клименко - фото з його соцмереж

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що своїми діями з місцевими в Курській області РФ Україна показує, що є відповідальною державою щодо підписаних нею конвенцій.

Джерело: Клименко повідомив журналістам у рамках Конгресу місцевих та регіональних влад у Кропивницькому, пише Укрінформ

Пряма мова: "Ми не окуповували ці території, не встановлювали ніякої влади. Там діє військова комендатура, і ті люди, які там позалишалися, ... отримують від військових гуманітарку і ліки. Це прописано у Женевських конвенціях. Це не бажання показатися добрими, це питання відповідальності держави. І ми показуємо, що Україна – це відповідальна держава, яка дотримується підписаних нею конвенцій".

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Деталі: За його словами, військові передають МВС свій запит, а вони передають військовим через поліцію і ДСНС все необхідне для цих людей.

Пряма мова: "А це – люди, 90% їх – у віці 60+. Є онкохворі, є хворі на цукровий діабет, і вони не отримують ліки. І ми не маємо права їх залишити там помирати. Тому відбувається така робота. Військова комендатура забезпечує повністю життєдіяльність тих регіонів, де наші війська проводять оборонну операцію".

МВСКурська область війна
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