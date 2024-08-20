Клименко рассказал, как работает украинская комендатура на Курщине

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что своими действиями с местными в Курской области РФ Украина показывает, что является ответственным государством в отношении подписанных ею конвенций.

Источник: Клименко сообщил журналистам в рамках Конгресса местных и региональных властей в Кропивницком, пишет Укринформ

Прямая речь: "Мы не оккупировали эти территории, не устанавливали никакой власти. Там действует военная комендатура, и те люди, которые там остались, ... получают от военных гуманитарку и лекарства. Это прописано в Женевских конвенциях. Это не желание показаться добрыми, это вопрос ответственности государства. И мы показываем, что Украина - это ответственное государство, которое придерживается подписанных ею конвенций".

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Детали: По его словам, военные передают МВД свой запрос, а они передают военным через полицию и ГСЧС все необходимое для этих людей.

Прямая речь: "А это - люди, 90% их - в возрасте 60+. Есть онкобольные, есть больные сахарным диабетом, и они не получают лекарства. И мы не имеем права их оставить там умирать. Поэтому происходит такая работа. Военная комендатура обеспечивает полностью жизнедеятельность тех регионов, где наши войска проводят оборонительную операцию".