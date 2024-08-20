Окупанти забрали життя ще одного мешканця Херсонщини

У селі Зміївка на Херсонщині через атаку з безпілотника смертельні поранення дістав місцевий житель.

Джерело: очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соцмережах

Деталі: За його словами, російські війська "від ранку й до ночі" обстрілюють Херсон та область, атакують цивільних людей дронами. Лише за вівторок, окрім загиблого, дев’ятеро постраждалих, троє серед них – діти.

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Ситуація у прибережних зонах Дніпра – найкритичніша.

Прокудін закликав людей до евакуації та порадів звертатись за телефоном гарячої лінії Херсонської ОВА: 0800 33 0951.