Окупанти забрали життя ще одного мешканця Херсонщини
Вівторок, 20 серпня 2024, 21:59
У селі Зміївка на Херсонщині через атаку з безпілотника смертельні поранення дістав місцевий житель.
Джерело: очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соцмережах
Деталі: За його словами, російські війська "від ранку й до ночі" обстрілюють Херсон та область, атакують цивільних людей дронами. Лише за вівторок, окрім загиблого, дев’ятеро постраждалих, троє серед них – діти.
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Ситуація у прибережних зонах Дніпра – найкритичніша.
Прокудін закликав людей до евакуації та порадів звертатись за телефоном гарячої лінії Херсонської ОВА: 0800 33 0951.