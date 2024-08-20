Оккупанты отобрали жизнь у еще одного жителя Херсонщины
Вторник, 20 августа 2024, 21:59
В селе Змиевка на Херсонщине из-за атаки с беспилотника смертельные ранения получил местный житель.
Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в соцсетях
Детали: По его словам, российские войска "с утра и до ночи" обстреливают Херсон и область, атакуют гражданских людей дронами. Только за вторник, кроме погибшего, девять пострадавших, трое среди них - дети.
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Ситуация в прибрежных зонах Днепра - самая критическая.
Прокудин призвал людей к эвакуации и посоветовал обращаться по телефону горячей линии Херсонской ОВА: 0800 33 0951.