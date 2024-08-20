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МВС: Із Сумщини наразі треба евакуювати 45 тисяч осіб

Тетяна ОлійникВівторок, 20 серпня 2024, 22:24
МВС: Із Сумщини наразі треба евакуювати 45 тисяч осіб
Ігор Клименко. Фото із його соцмереж

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що загалом із Сумської області наразі необхідно евакуювати 45 тисяч осіб.

Джерело: Клименко повідомив журналістам у рамках Конгресу місцевих та регіональних влад у Кропивницькому, пише Укрінформ

Пряма мова: "Наразі нам необхідно по Сумщині евакуювати, це те, що на Раді оборони було прийнято – це десь 45 тисяч (осіб – ред.). Надалі, тобто, це не термінова евакуація. Наразі близько 21 тисячі осіб ми евакуювали, з них 5 тисяч – дітей, саме з Сум. І у Сумах для того, щоб ця евакуація була планомірною, системною, ми відібрали кращих добровольців з-поміж працівників Нацполіції і ДСНС".

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Деталі: Клименко стверджує, що людей, які не хочуть виїжджати будуть вмовляти, але дітей мають вивезти усіх. Здебільшого люди їдуть до своїх родичів, до знайомих, але деякі не мають такої можливості. Тому їх вивозять у сусідню Полтавську область, а також у Київську.

Сумська областьвійнаевакуація
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