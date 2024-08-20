МВД: Из Сумской области сейчас надо эвакуировать 45 тысяч человек

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в целом из Сумской области сейчас необходимо эвакуировать 45 тысяч человек.

Источник: Клименко сообщил журналистам в рамках Конгресса местных и региональных властей в Кропивницком, пишет Укринформ

Прямая речь: "Сейчас нам необходимо по Сумщине эвакуировать, это то, что на Совете обороны было принято - это где-то 45 тысяч (человек - ред.). В дальнейшем, то есть, это не срочная эвакуация. Сейчас около 21 тысячи человек мы эвакуировали, из них 5 тысяч - детей, именно из Сум. И в Сумах для того, чтобы эта эвакуация была планомерной, системной, мы отобрали лучших добровольцев из числа работников Нацполиции и ГСЧС".

Реклама:

Детали: Клименко утверждает, что людей, которые не хотят выезжать будут уговаривать, но детей должны вывезти всех. В основном люди едут к своим родственникам, к знакомым, но некоторые не имеют такой возможности. Поэтому их вывозят в соседнюю Полтавскую область, а также в Киевскую.