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У Пентагоні підтверджують, що Росія перекидає "невеликі сили" в Курську область

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 20 серпня 2024, 22:38
У Пентагоні підтверджують, що Росія перекидає невеликі сили в Курську область
Патрік Райдер, фото - getty images

США зафіксували передислокацію певної частини російських сил на територію Курської області, де два тижні триває наступ українських Збройних Сил.

Джерело: про це на брифінгу у вівторок, 20 серпня, повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами Райдера, у США "справді спостерігають ознаки того, що росіяни передислоковують невеликі сили в Курську область для реагування" на наступ ЗСУ.

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Він підкреслив, що від початку операції на Курщині Росія постала перед труднощами.

"Якщо говорити загалом, то Росія досі докладає зусиль для реагування (на наступ. – Ред.), і можна спостерігати просування українських сил", – додав речник Пентагону.

Райдер відмовився уточнювати, чи йдеться про передислокацію російських сил із України або із інших регіонів Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Неофіційно повідомлялось, що Москва перекинула на Курщину "тисячі" військових із української ділянки фронту.

США офіційно відмовляються оцінювати події в Курській області, але в Конгресі операцію ЗСУ називають "історичною" і такою, що може змінити перебіг війни.

СШАКурська область війна
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