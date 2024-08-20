В Пентагоне подтверждают, что Россия перебрасывает «небольшие силы» в Курскую область

США зафиксировали передислокацию определенной части российских сил на территорию Курской области, где две недели продолжается наступление украинских Вооруженных Сил.

Источник: об этом на брифинге во вторник, 20 августа, сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Райдера, в США "действительно наблюдают признаки того, что россияне передислоцируют небольшие силы в Курскую область для реагирования" на наступление ВСУ.

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Он подчеркнул, что с начала операции на Курщине Россия столкнулась с трудностями.

"Если говорить в целом, то Россия до сих пор прилагает усилия для реагирования (на наступление. – Ред.), и можно наблюдать продвижение украинских сил", – добавил представитель Пентагона.

Райдер отказался уточнять, идет ли речь о передислокации российских сил из Украины или из других регионов России.

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Неофициально сообщалось, что Москва перебросила на Курщину "тысячи" военных с украинского участка фронта.

США официально отказываются оценивать события в Курской области, но в Конгрессе операцию ВСУ называют "исторической" и такой, что может изменить ход войны.