DeepState повідомив, у яких населених пунктах Донеччини просунувся ворог

Аналітики проєкту DeepState у ніч проти 21 серпня оновили карту й повідомили, що росіяни просунулися у трьох населених пунктах Донецької області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся у Північному, Дружбі, Завітному, біля Новогродівки та Григорівки. Тривають бої в Нью-Йорку".

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Деталі: У DeepState додали, що карту операції українських військ у Курській області РФ оновлять наступного дня.