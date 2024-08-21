DeepState повідомив, у яких населених пунктах Донеччини просунувся ворог
Середа, 21 серпня 2024, 00:22
Аналітики проєкту DeepState у ніч проти 21 серпня оновили карту й повідомили, що росіяни просунулися у трьох населених пунктах Донецької області.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Ворог просунувся у Північному, Дружбі, Завітному, біля Новогродівки та Григорівки. Тривають бої в Нью-Йорку".
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Деталі: У DeepState додали, що карту операції українських військ у Курській області РФ оновлять наступного дня.