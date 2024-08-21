DeepState сообщил, в каких населенных пунктах Донецкой области продвинулся враг
Среда, 21 августа 2024, 00:22
Аналитики проекта DeepState в ночь на 21 августа обновили карту и сообщили, что россияне продвинулись в трех населенных пунктах Донецкой области.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг продвинулся в Северном, Дружбе, Заветном, возле Новогродовки и Григорьевки. Продолжаются бои в Нью-Йорке".
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Детали: В DeepState добавили, что карту операции украинских войск в Курской области РФ обновят на следующий день.