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DeepState сообщил, в каких населенных пунктах Донецкой области продвинулся враг

Ольга ГлущенкоСреда, 21 августа 2024, 00:22
DeepState сообщил, в каких населенных пунктах Донецкой области продвинулся враг
скриншот карты DeepState

Аналитики проекта DeepState в ночь на 21 августа обновили карту и сообщили, что россияне продвинулись в трех населенных пунктах Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся в Северном, Дружбе, Заветном, возле Новогродовки и Григорьевки. Продолжаются бои в Нью-Йорке".

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Детали: В DeepState добавили, что карту операции украинских войск в Курской области РФ обновят на следующий день.

Донецкая областьвойна
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