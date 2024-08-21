Байден у березні затвердив секретну ядерну стратегію США – ЗМІ

У березні президент Джо Байден затвердив засекречений ядерний стратегічний план США, який вперше переорієнтовує американську стратегію стримування на швидке розширення ядерного арсеналу Китаю.

Джерело: The New York Times

Деталі: Видання зазначає: такий опступ відбувається на тлі того, що Пентагон вважає, що протягом наступного десятиліття китайські резерви будуть конкурувати за розміром і різноманітністю з американськими і російськими запасами.

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Білий дім так і не оголосив, що Байден схвалив переглянуту стратегію під назвою "Управління з використання ядерної зброї", яка також має на меті підготувати Сполучені Штати до можливих скоординованих ядерних викликів з боку Китаю, Росії та Північної Кореї. Документ, який оновлюється приблизно кожні чотири роки, настільки засекречений, що не має електронних копій, лише невелику кількість друкованих примірників, розповсюджених серед кількох чиновників з національної безпеки і командування Пентагону.

Але в нещодавніх виступах двом високопосадовцям адміністрації США дозволили натякнути на цю зміну – дуже обмеженими, окремими реченнями – напередодні більш детального, несекретного повідомлення Конгресу, яке очікується до того, як Байден залишить посаду.

Ядерний стратег з Массачусетського технологічного інституту, який працював у Пентагоні, заявив: "Президент нещодавно видав оновлене керівництво із застосування ядерної зброї, яке враховує наявність кількох ядерних супротивників".

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За його словами, "настанови щодо озброєнь пояснюють" значне збільшення розміру і різноманітності ядерного арсеналу Китаю.

У червні старший директор з контролю над озброєннями і нерозповсюдженням Ради національної безпеки Пранай Вадді також посилався на цей документ, в якому вперше детально проаналізовано, чи готові Сполучені Штати реагувати на ядерні кризи, що спалахують одночасно або послідовно, із застосуванням комбінації ядерної і неядерної зброї.

Нова стратегія, за словами пана Вадді, підкреслює "необхідність стримування Росії, КНР і Північної Кореї одночасно".

Дослівно NYT: "У минулому ймовірність того, що американські супротивники зможуть скоординувати ядерні погрози, щоб перевершити американський ядерний арсенал, здавалася малоймовірною. Але партнерство між Росією і Китаєм, що розвивається, і звичайні озброєння, які Північна Корея та Іран надають Росії для війни в Україні, докорінно змінили мислення Вашингтона".

Нагадаємо: Генсек НАТО Єнс Столтенберг у червні заявив, що Альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі зростаючої загрози з боку Росії та Китаю.