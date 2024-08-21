Байден в марте утвердил секретную ядерную стратегию США – СМИ

В марте президент Джо Байден утвердил засекреченный ядерный стратегический план США, который впервые переориентирует американскую стратегию сдерживания на быстрое расширение ядерного арсенала Китая.

Источник: The New York Times

Детали: Издание отмечает: такое опступление происходит на фоне того, что Пентагон считает, что в течение следующего десятилетия китайские резервы будут конкурировать по размеру и разнообразию с американскими и российскими запасами.

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Белый дом так и не объявил, что Байден одобрил пересмотренную стратегию под названием "Управление по использованию ядерного оружия", которая также имеет целью подготовить Соединенные Штаты к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи. Документ, который обновляется примерно каждые четыре года, настолько засекречен, что не имеет электронных копий, только небольшое количество печатных экземпляров, распространенных среди нескольких чиновников по национальной безопасности и командования Пентагона.

Но в недавних выступлениях двум высокопоставленным чиновникам администрации США позволили намекнуть на это изменение - очень ограниченными, отдельными предложениями - накануне более детального, несекретного сообщения Конгресса, которое ожидается до того, как Байден покинет пост.

Ядерный стратег из Массачусетского технологического института, который работал в Пентагоне, заявил: "Президент недавно издал обновленное руководство по применению ядерного оружия, которое учитывает наличие нескольких ядерных противников".

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По его словам, "руководства по вооружениям объясняют" значительное увеличение размера и разнообразия ядерного арсенала Китая.

В июне старший директор по контролю над вооружениями и нераспространением Совета национальной безопасности Пранай Вадди также ссылался на этот документ, в котором впервые подробно проанализировано, готовы ли Соединенные Штаты реагировать на ядерные кризисы, вспыхивающие одновременно или последовательно, с применением комбинации ядерного и неядерного оружия.

Новая стратегия, по словам господина Вадди, подчеркивает "необходимость сдерживания России, КНР и Северной Кореи одновременно".

Дословно NYT: "В прошлом вероятность того, что американские противники смогут скоординировать ядерные угрозы, чтобы превзойти американский ядерный арсенал, казалась маловероятной. Но развивающееся партнерство между Россией и Китаем и обычные вооружения, которые Северная Корея и Иран предоставляют России для войны в Украине, в корне изменили мышление Вашингтона".

Напомним: Генсек НАТО Йенс Столтенберг в июне заявил, что Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия на фоне растущей угрозы со стороны России и Китая.