Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На ТОТ Херсонщини росіяни створили нову окупаційну структуру – спротив

Ольга Глущенко Середа, 21 серпня 2024, 03:30
На ТОТ Херсонщини росіяни створили нову окупаційну структуру – спротив
фото: ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини загарбники створили "раду з інвестицій та промислового розвитку", яка, за даними національного спротиву, буде допомагати займатись розграбуванням захоплених підприємств регіону.

Джерело: ЦНС

Деталі: У повідомленні зазначають, що до складу так званої "ради" увійшли росіяни: Владмір Боделан, Руслан Сіртланов, Тіхон Балаянц й інші неназвані учасники.

Реклама:

Завданням "ради" є нібито сприяння інвестиціям.

Дослівно: "Проте інвестиціями окупанти називають пограбування та захоплення майна тих, хто покинув регіон через окупацію: вивезення обладнання, або захоплення цехів.

Таким чином, учасники ради – це мародери, які будуть притягнуті до відповідальності".

Херсонська областьокупаціяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон прокоментував затримання Дурова: Це жодним чином не політичне рішення

Київська ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень після атаки РФ – голова ОВА

На Волині під час конфлікту командир взводу застрелив поліцейського – ЗМІ

Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження – ЗМІ

Кулеба після ракетного удару РФ попросив у союзників дві речі

На одному з найбільших НПЗ в Росії пролунав вибух і почалася пожежа

Усі новини...
Херсонська область
Окупанти забрали життя ще одного мешканця Херсонщини
"Перше, що попросили – скуштувати українського морозива": з окупованої Херсонщини евакуювали 6 дітей
Окупанти скинули вибухівку на Берислав у Херсонській області, є постраждалий
Останні новини
19:29
Лісовий розповів, скільки потрібно коштів, аби підвищити зарплати вчителям
19:15
У Польщі оголосили в розшук експосадовця через корупцію на закупівлі генераторів для України
18:51
Перші дані почали вносити до єдиного держреєстру адрес
18:49
Наймасованіша атака РФ: Сили оборони знищили понад 200 ракет і дронів ворога з 236 запущених
18:46
Вчені заявили, що створили матеріал, який може "охолоджувати" тіло
18:45
Зеленський провів Ставку: основні питання – відновлення енергетики після атаки РФ, ефективність ППО, фронт
18:44
Французька поліція розкрила деталі звинувачень проти засновника Telegram
18:27
Внаслідок ворожих атак на Херсонщині постраждали 7 людей
18:20
Через атаку РФ: МОН продовжило термін подачі документів на магістратуру
18:12
У Києві з’явились дашборди з даними про інтернет-провайдерів, що працюють під час відключень
Усі новини...
Реклама:
Реклама: