На ТОТ Херсонщини росіяни створили нову окупаційну структуру – спротив

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини загарбники створили "раду з інвестицій та промислового розвитку", яка, за даними національного спротиву, буде допомагати займатись розграбуванням захоплених підприємств регіону.

Джерело: ЦНС

Деталі: У повідомленні зазначають, що до складу так званої "ради" увійшли росіяни: Владмір Боделан, Руслан Сіртланов, Тіхон Балаянц й інші неназвані учасники.

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Завданням "ради" є нібито сприяння інвестиціям.

Дослівно: "Проте інвестиціями окупанти називають пограбування та захоплення майна тих, хто покинув регіон через окупацію: вивезення обладнання, або захоплення цехів.

Таким чином, учасники ради – це мародери, які будуть притягнуті до відповідальності".