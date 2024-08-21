На ТОТ Херсонщини росіяни створили нову окупаційну структуру – спротив
Середа, 21 серпня 2024, 03:30
На тимчасово окупованих територіях Херсонщини загарбники створили "раду з інвестицій та промислового розвитку", яка, за даними національного спротиву, буде допомагати займатись розграбуванням захоплених підприємств регіону.
Джерело: ЦНС
Деталі: У повідомленні зазначають, що до складу так званої "ради" увійшли росіяни: Владмір Боделан, Руслан Сіртланов, Тіхон Балаянц й інші неназвані учасники.
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Завданням "ради" є нібито сприяння інвестиціям.
Дослівно: "Проте інвестиціями окупанти називають пограбування та захоплення майна тих, хто покинув регіон через окупацію: вивезення обладнання, або захоплення цехів.
Таким чином, учасники ради – це мародери, які будуть притягнуті до відповідальності".