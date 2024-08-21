На ВОТ Херсонщины россияне создали новую оккупационную структуру – сопротивление
Среда, 21 августа 2024, 03:30
На временно оккупированных территориях Херсонщины захватчики создали "совет по инвестициям и промышленному развитию", который, по данным национального сопротивления, будет помогать заниматься разграблением захваченных предприятий региона.
Источник: ЦНС
Детали: В сообщении отмечают, что в состав так называемого "совета" вошли россияне: Владмир Боделан, Руслан Сиртланов, Тихон Балаянц и другие неназванные участники.
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Задачей "совета" является якобы содействие инвестициям.
Дословно: "Однако инвестициями оккупанты называют ограбление и захват имущества тех, кто покинул регион из-за оккупации: вывоз оборудования, или захват цехов.
Таким образом, участники совета – это мародеры, которые будут привлечены к ответственности".