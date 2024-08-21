Російська влада заявила, що Москву атакували 10 БпЛА, а загалом над РФ збили 45 дронів

Мер Москви Сергій Собянін заявив про одну з наймасштабніших атак на столицю РФ, внаслідок якої російська ППО нібито збила 10 дронів.

Джерело: Собянін у telegram

Пряма мова: "Силами ППО Міноборони (Росії – ред.) цієї ночі збито 10 штук (БпЛа – ред.).

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Це одна з наймасштабніших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час".

Російське Міноборони заявило, що за ніч ППО нібито збила 45 безпілотників на території РФ. Зокрема, 10 – над Москвою. Про наслідки влада традиційно нічого не повідомляє. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/fn1RNRixiR — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 21, 2024

Доповнено: Пізніше російське Міноборони заявило, що за ніч ППО нібито збила 45 безпілотників на території Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, над Московською областю нібито збили 11 дронів, над Брянською – 23, над Бєлгородською – 6, над Калузькою – 3 і над Курською – 2.