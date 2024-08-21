Російська влада заявила, що Москву атакували 10 БпЛА, а загалом над РФ збили 45 дронів
Мер Москви Сергій Собянін заявив про одну з наймасштабніших атак на столицю РФ, внаслідок якої російська ППО нібито збила 10 дронів.
Джерело: Собянін у telegram
Пряма мова: "Силами ППО Міноборони (Росії – ред.) цієї ночі збито 10 штук (БпЛа – ред.).
Це одна з наймасштабніших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час".
Російське Міноборони заявило, що за ніч ППО нібито збила 45 безпілотників на території РФ. Зокрема, 10 – над Москвою. Про наслідки влада традиційно нічого не повідомляє. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/fn1RNRixiR— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 21, 2024
Доповнено: Пізніше російське Міноборони заявило, що за ніч ППО нібито збила 45 безпілотників на території Росії.
Зокрема, над Московською областю нібито збили 11 дронів, над Брянською – 23, над Бєлгородською – 6, над Калузькою – 3 і над Курською – 2.