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Російська влада заявила, що Москву атакували 10 БпЛА, а загалом над РФ збили 45 дронів

Ольга Глущенко , Ірина БалачукСереда, 21 серпня 2024, 07:12
Російська влада заявила, що Москву атакували 10 БпЛА, а загалом над РФ збили 45 дронів
фото: Baza

Мер Москви Сергій Собянін заявив про одну з наймасштабніших атак на столицю РФ, внаслідок якої російська ППО нібито збила 10 дронів.

Джерело: Собянін у telegram

Пряма мова: "Силами ППО Міноборони (Росії – ред.) цієї ночі збито 10 штук (БпЛа – ред.).

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Це одна з наймасштабніших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час".

Доповнено: Пізніше російське Міноборони заявило, що за ніч ППО нібито збила 45 безпілотників на території Росії.

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Зокрема, над Московською областю нібито збили 11 дронів, над Брянською – 23, над Бєлгородською – 6, над Калузькою – 3 і над Курською – 2. 

Росіябезпілотникивійна
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