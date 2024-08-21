Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские власти заявили, что Москву атаковали 10 БпЛА, а всего над РФ сбили 45 дронов

Ольга Глущенко, Ирина БалачукСреда, 21 августа 2024, 07:12
Российские власти заявили, что Москву атаковали 10 БпЛА, а всего над РФ сбили 45 дронов
фото: Baza

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об одной из самых масштабных атак на столицу РФ, в результате которой российская ПВО якобы сбила 10 дронов.

Источник: Собянин в telegram

Прямая речь: "Силами ПВО Минобороны (России – ред.) этой ночью сбито 10 штук (БпЛа – ред.).

Реклама:

Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время".

Дополнено: Позже российское Минобороны заявило, что за ночь ПВО якобы сбила 45 беспилотников на территории России.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, над Московской областью якобы сбили 11 дронов, над Брянской – 23, над Белгородской – 6, над Калужской – 3 и над Курской – 2.  

 

Росcиябеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ

Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи

На одном из крупнейших НПЗ в России прогремел взрыв и начался пожар

Все новости...
Росcия
ВСУ ночью ударили по российскому ЗРК С-300 в Ростовской области
Кремль готовит россиян к «новой нормальности» после наступления ВСУ на Курскую область – СМИ
ВСУ за сутки отминусовали 60 артсистем и 1 210 оккупантов
Последние новости
19:49
Футбол"Левый берег" одолел "Черноморец" и одержал дебютную победу в УПЛ
19:48
В Минске заявили, что не получали "официальных обращений" Украины отвести войска от границы
19:42
Утренняя атака на Украину стоила России почти 1,3 миллиарда долларов
19:38
Правительство Нидерландов просят помочь со взысканием с украинцев платы за убежища
19:29
Лисовой рассказал, сколько нужно средств, чтобы повысить зарплаты учителям
19:26
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
19:15
В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины
18:51
Первые данные начали вносить в единый госреестр адресов
18:49
Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных
18:46
Ученые заявили, что создали материал, который может "охлаждать" тело
Все новости...
Реклама:
Реклама: