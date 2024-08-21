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ЗСУ за добу відмінусували 60 артсистем та 1 210 окупантів

Ірина БалачукСереда, 21 серпня 2024, 07:38
ЗСУ за добу відмінусували 60 артсистем та 1 210 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 210 російських загарбників, спалили  4 танки, 21 ББМ та 60 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 603 010 (+1 210) осіб,
  • танків – 8 522 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 16 542 (+21) од,
  • артилерійських систем – 17 216 (+60) од,
  • РСЗВ – 1 166 (+0) од,
  • засобів ППО – 928 (+2) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 902 (+38) од,
  • крилатих ракет – 2 442 (+4) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23 221 (+79) од,
  • спеціальної техніки – 2 887 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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