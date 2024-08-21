ЗСУ за добу відмінусували 60 артсистем та 1 210 окупантів
Середа, 21 серпня 2024, 07:38
Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 210 російських загарбників, спалили 4 танки, 21 ББМ та 60 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 603 010 (+1 210) осіб,
- танків – 8 522 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 16 542 (+21) од,
- артилерійських систем – 17 216 (+60) од,
- РСЗВ – 1 166 (+0) од,
- засобів ППО – 928 (+2) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 902 (+38) од,
- крилатих ракет – 2 442 (+4) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 221 (+79) од,
- спеціальної техніки – 2 887 (+2) од.
Дані уточнюються.