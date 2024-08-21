ВСУ за сутки отминусовали 60 артсистем и 1 210 оккупантов
Среда, 21 августа 2024, 07:38
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 210 российских захватчиков, сожгли 4 танка, 21 ББМ и 60 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 603 010 (+1 210) человек,
- танков – 8 522 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 16 542 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 17 216 (+60) ед,
- РСЗО – 1 166 (+0) ед,
- средств ПВО – 928 (+2) ед,
- самолетов – 367 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 902 (+38) ед,
- крылатых ракет – 2 442 (+4) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 23 221 (+79) ед,
- специальной техники – 2 887 (+2) ед.
Данные уточняются.