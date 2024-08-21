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ВСУ за сутки отминусовали 60 артсистем и 1 210 оккупантов

Ирина БалачукСреда, 21 августа 2024, 07:38
ВСУ за сутки отминусовали 60 артсистем и 1 210 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 210 российских захватчиков, сожгли 4 танка, 21 ББМ и 60 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 603 010 (+1 210) человек,
  • танков – 8 522 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 542 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 17 216 (+60) ед,
  • РСЗО – 1 166 (+0) ед,
  • средств ПВО – 928 (+2) ед,
  • самолетов – 367 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 902 (+38) ед,
  • крылатых ракет – 2 442 (+4) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23 221 (+79) ед,
  • специальной техники – 2 887 (+2) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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