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21 серпня Росія вдарила балістикою, КАР і "Шахедами": Сили оборони знищили 51 повітряну ціль

Валентина РоманенкоСереда, 21 серпня 2024, 11:39
21 серпня Росія вдарила балістикою, КАР і Шахедами: Сили оборони знищили 51 повітряну ціль
ілюстрація Повітряних сил

В ніч на 21 серпня Росія завдала повітряного удару по Україні балістикою, крилатою ракетою та 69 дронами-камікадзе: ППО знищили : одну керовану авіаційну ракету та 50 "Шахедів", ще 16 БпЛА – ймовірно впали під впливом РЕБ.

Джерело: командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук

Деталі: Повідомляється, що російські окупанти завдали удару по Україні двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської обл., та 69-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ –РФ).

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Загалом радіотехнічними війками Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 72 повітряних цілей.

Повітряний напад противника відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 51 повітряну ціль: одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

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Ще 16 ворожих БпЛА локаційно втрачено – імовірно упали під впливом радіоелектронних засобів протидії. Інформація уточнюється.

Станом на 11.15 один ворожий безпілотник знаходиться в повітряному просторі на Черкащині. Бойова робота триває.

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