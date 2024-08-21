21 августа Россия ударила баллистикой, КАР и "Шахедами": Силы обороны уничтожили 51 цель

В ночь на 21 августа Россия нанесла воздушный удар по Украине баллистикой, крылатой ракетой и 69 дронами-камикадзе: ПВО уничтожила: одну управляемую авиационную ракету и 50 "Шахедов", еще 16 БпЛА - вероятно упали под воздействием РЭБ.

Источник: командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук

Детали: Сообщается, что российские оккупанты нанесли удар по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской обл., и 69-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск -РФ).

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В целом радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 72 воздушных целей.

Воздушное нападение противника отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбита 51 воздушная цель: одна управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и 50 ударных БпЛА "Shahed-131/136" в пределах Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.

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Еще 16 вражеских БпЛА локально потеряны - предположительно упали под воздействием радиоэлектронных средств противодействия. Информация уточняется.

По состоянию на 11.15 один вражеский беспилотник находится в воздушном пространстве на Черкасщине. Боевая работа продолжается.