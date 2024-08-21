Росіяни вдарили по Козачій Лопані: під завалами сільради шукають людей

Російські війська завдали артилерійського удару по Козачій Лопані на Харківщині: пошкоджено будівлю сільської ради, під завалами ймовірно знаходяться люди.

Джерело: очільник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов та голова Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко у Telegram

Пряма мова: "Близько 12:25 окупанти вдарили по с. Козача Лопань Дергачівської громади.

Реклама:

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. Попередньо: під завалами знаходяться троє людей. На місці працюють всі профільні служби.

Є зароза повторних ударів!".

Деталі: За даними начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка, удар було завдано артилерією ворога.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: За оновленою інформацією, яку подає Задоренко, окупанти завдали двох ударів по адмінбудівлі Козачолопанського старостинського округу між 12:30 та 13:00. У результаті стався частковий обвал будівлі, зокрема і підвального приміщення, де у цей час знаходились староста Людмила Вакуленко, працівники старостату та місцеві мешканці.



Наразі під завалами попередньо перебувають троє жінок, зазначає очільник МВА. Стан їхнього здоров’я невідомий. Рятувальники ДСНС намагаються якомога швидше дістати людей з-під завалів, однак пошуко-рятувальні роботи ускладнюються активністю ворожих дронів та загрозою повторних обстрілів.