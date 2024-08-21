Россияне ударили по Казачьей Лопани: под завалами сельсовета ищут людей

Российские войска нанесли артиллерийский удар по Казачьей Лопани на Харьковщине: повреждено здание сельского совета, под завалами вероятно находятся люди.

Источник: глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов и председатель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в Telegram

Прямая речь: "Около 12:25 оккупанты ударили по с. Казачья Лопань Дергачевской общины.

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В результате обстрела повреждено здание сельского совета. Предварительно: под завалами находятся три человека. На месте работают все профильные службы.

Есть угроза повторных ударов!".

Детали: По данным начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко, удар был нанесен артиллерией врага.

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Обновлено: По обновленной информации, которую подает Задоренко, оккупанты нанесли два удара по админзданию Казачьелопанского старостинского округа между 12:30 и 13:00. В результате произошел частичный обвал здания, в том числе и подвального помещения, где в это время находились староста Людмила Вакуленко, работники старостата и местные жители.

Сейчас под завалами предварительно находятся три женщины, сообщает глава ГВА. Состояние их здоровья неизвестно. Спасатели ГСЧС пытаются как можно быстрее достать людей из-под завалов, однако поисково-спасательные работы осложняются активностью вражеских дронов и угрозой повторных обстрелов.