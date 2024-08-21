Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по Казачьей Лопани: под завалами сельсовета ищут людей

Валентина РоманенкоСреда, 21 августа 2024, 13:47
Россияне ударили по Казачьей Лопани: под завалами сельсовета ищут людей
Казачья Лопань на карте Deep State

Российские войска нанесли артиллерийский удар по Казачьей Лопани на Харьковщине: повреждено здание сельского совета, под завалами вероятно находятся люди.

Источник: глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов и председатель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в Telegram

Прямая речь: "Около 12:25 оккупанты ударили по с. Казачья Лопань Дергачевской общины.

Реклама:

В результате обстрела повреждено здание сельского совета. Предварительно: под завалами находятся три человека. На месте работают все профильные службы.

Есть угроза повторных ударов!".

Детали: По данным начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко, удар был нанесен артиллерией врага.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: По обновленной информации, которую подает Задоренко, оккупанты нанесли два удара по админзданию Казачьелопанского старостинского округа между 12:30 и 13:00. В результате произошел частичный обвал здания, в том числе и подвального помещения, где в это время находились староста Людмила Вакуленко, работники старостата и местные жители.

Сейчас под завалами предварительно находятся три женщины, сообщает глава ГВА. Состояние их здоровья неизвестно. Спасатели ГСЧС пытаются как можно быстрее достать людей из-под завалов, однако поисково-спасательные работы осложняются активностью вражеских дронов и угрозой повторных обстрелов.

Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский собирает большое совещание по беглецам: Надо сделать выводы

В Курской области взяты под контроль еще два населенных пункта – Зеленский

обновленоСторонник УПЦ МП нардеп Дмитрук сбежал из Украины – источники

Голодовка отменена: больницу в Одессе обеспечивает едой патронатная служба "Азова", пока ОГА решает проблему

Лузан выиграла золото чемпионата мира на коронной дистанции в гребле на каноэ-одиночке

The Washington Post: Украина снова пересекает "красные линии" Путина, а он – моргает

Все новости...
Харьковская область
Из-под завалов в Казачьей Лопани спасли женщину, поисковые работы продолжаются
Оккупанты штурмуют украинские позиции, с начала суток уже было 78 боестолкновений – Генштаб
Россияне ночью атаковали Харьковскую область - погибла женщина
Последние новости
23:00
ФутболХет-трик Назаренко помог "Полесью" разгромить "Оболонь" в 4 туре УПЛ
22:50
Как распознать токсичных коллег и ужиться с ними на работе? Объясняет психотерапевтку
22:41
В Telegram прокомментировали задержание Дурова: Соблюдаем законы ЕС
22:35
"У датчан очень мало знаний, чем на самом деле Украина". Как работает Украинский Дом в Дании
22:15
Зеленский упрекнул партнеров за "оборонные пакеты, которые месяцами не реализуются"
22:08
Футбол"Челси" разгромило "Вулверхэмптон" в АПЛ, но Мудрика поменяли уже в перерыве
21:55
"Беларускі Гаюн": Войска на границе не несут угрозы для Украины
21:49
В Польше почтили погибших пожарных: по всей стране раздавались сирены
21:44
Зеленский собирает большое совещание по беглецам: Надо сделать выводы
21:38
В Курской области взяты под контроль еще два населенных пункта – Зеленский
Все новости...
Реклама:
Реклама: